Лидеру «Руки вверх!» из-за опухоли «отрезали половину тела»

Лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал в эфире передачи «Цена красивой жизни», что ему «отрезали половину тела» из-за опухоли. Запись шоу опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

43-летний артист сообщил, что он провел три месяца в больницах. Это произошло после того, как во время концерта он ударился за кулисами и получил синяк, позднее превратившийся в опухоль. Состояние певца ухудшалось, и ему пришлось пройти через две операции, однако они не помогли.

Позднее Жукову удалось получить заграничный экспериментальный медицинский аппарат, с которым он ходил два месяца. Музыканту стало лучше лишь после третьей операции.

В 2018 году певец отменил несколько концертов из-за серьезных проблем со здоровьем. Тогда Жуков подчеркнул, что это «не одна из страшнейших болезней, про которые могли многие подумать». «Я не прикован к постели, но ежедневно должен проходить процедуры, находиться в больничных кабинетах и привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой 24 часа в сутки», — отметил он.

Поп-группа «Руки вверх!» основана в 1996 году. Среди ее главных хитов — «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы», «Крошка моя».

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