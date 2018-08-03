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Лидер «Руки вверх!» признался в серьезных проблемах со здоровьем

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Лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем. Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты, которое опубликовал в Instagram.

«В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, который начал решать эту проблему», — признался 42-летний Жуков.

Певец подчеркнул, что это «не одна из страшнейших болезней, про которые могли многие подумать». «Я не прикован к постели, но ежедневно должен проходить процедуры, находиться в больничных кабинетах и привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой 24 часа в сутки», — отметил он.

Поп-группа «Руки вверх!» основана в 1996 году. В ее репертуар входят песни «Он тебя целует», «Чужие губы», «Крошка моя» и другие.

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