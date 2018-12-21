Солист «Руки вверх!» возглавил секту деревенских рейверов в новом клипе

Российская группа «Руки вверх!» вместе с коллективом Little Big выпустила клип на песню «Слэмятся пацаны». Ролик опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри».

Канал ведет телеведущий и один из сценаристов шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков. Он не только стал автором клипа, но и исполнил в нем роль сектанта. В качестве режиссера выступил Михаил Семичев, который также пишет шутки для «Вечернего Урганта».

На видео Александр Гудков и участник Little Big Илья Прусикин гуляют по провинциальному городку, раздают листовки и приглашают людей на собрание секты «Свидетели слэма и мошпита». Далее лидер секты, которого сыграл солист «Руки вверх!» Сергей Жуков, устраивает деревенский рейв, в ходе которого выясняется, что герой Прусикина — полицейский под прикрытием, который намерен пресечь деятельность организации.

Ранее Александр Гудков написал сценарий для клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», который вышел в апреле. В ролике снялись Ольга Бузова, Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, Амиран Сардаров, рэпер Гнойный и Тимати. За семь месяцев видео набрало 52 миллиона просмотров.

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