Меркантильная женщина оставила Шнурова без руки в новом клипе

Видео: Ленинград | Leningrad / YouTube

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Золото». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

Продюсером видео выступил Илья Найшуллер, который уже режиссировал такие клипы «Ленинграда», как «Кольщик», «Вояж», «Жу-Жу» и «Цой».

Сергей Шнуров поет о том, что «все бабы любят бабки», потеют в фитнесе и тянут наманикюренные руки к богачам. Он заявляет, что работа женщин «тяжела, но видна по налезшему платью и брюкам», а их красота стала товаром в современном мире.

В ролике лидер группы становится жертвой блондинки, которая поедает на своем пути все дорогие вещи — от колец до часов. Заметив в казино Шнурова в шубе и с золотой цепочкой, она вонзает в него огромные когти, и от музыканта в кадре остается только рука. Далее девушка-оборотень начинает убивать других мужчин, параллельно питаясь драгоценностями.

В сентябре «Ленинград» выпустил клип на песню «Цой», однако интернет-пользователи не оценили видео, посчитав его неуважением к лидеру группы «Кино».

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