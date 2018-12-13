Жена Шнурова решила урезать зарплаты музыкантам «Ленинграда»

Новая жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова занялась финансовыми делами группы «Ленинград». Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник из окружения коллектива.

По данным собеседника издания, участники «Ленинграда» получают огромные гонорары — за один концерт каждый зарабатывает несколько сотен тысяч рублей. Супруга лидера группы порекомендовала уволить некоторых музыкантов и сократить зарплаты в два раза. Отмечается, что она «всю финансовую часть взяла на себя».

Друг Шнурова Стас Барецкий заявил, что раньше этими вопросами занимался директор «Ленинграда».

«У группы хороший директор — Денис. Он там практически с зарождения коллектива. Не знаю, как сейчас, но раньше все финансовые дела вел он. Маловероятно, что Ольга лезет в бизнес Шнурова. Может, Шнур подкидывает эти фишки через своих знакомых, чтобы его обсуждали в прессе? Он мужик умный», — отметил Барецкий.

Он добавил, что сейчас в составе группы выступает не менее 12 музыкантов.

В мае стало известно о разрыве Сергея Шнурова с бывшей супругой Матильдой. Певец опубликовал несколько стихотворных постов, в которых заявил, что «любил на всю катушку». В октябре музыкант опубликовал в соцсетях фотографию с новой женой Ольгой Абрамовой.

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