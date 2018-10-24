Шнуров выложил фото новой жены

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фотографию новой жены. Снимок появился в Instagram в среду, 24 октября.

Он сопроводил кадр стихотворением:

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, — не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно, было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, — мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

О разрыве музыканта с прежней женой, Матильдой, стало известно в мае 2018-го, когда Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях несколько стихотворных постов. В одном из них Шнуров написал, что «ранен, может, и убит», в другом — посетовал на невозможность «завязать узлом свой шнур».

В середине августа Матильда Шнурова опубликовала в своем Instagram (пост уже удален) фотографию свидетельства о разводе, добавив, что раздел имущества между супругами произошел по обоюдному согласию.

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