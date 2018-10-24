Шнуров выложил фото новой жены

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал фотографию новой жены. Снимок появился в Instagram в среду, 24 октября.
Он сопроводил кадр стихотворением:
Выпивая с тобой третью стопку,
Говорил себе, — не торопись, постой.
А потом схватил тебя за попку.
Глядь, опять уже не холостой.
Как обычно, было не спокойно,
Расширялся блок, который НАТО,
Колебался курс рубля, биткойна,
Только я стабильно пьяно и женато.
Спросят, — мало тебе было баб ли?
Нет, полно, но есть один пустяк.
Я люблю. Одни и те же грабли.
Что-то я никак не холостяк.
О разрыве музыканта с прежней женой, Матильдой, стало известно в мае 2018-го, когда Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях несколько стихотворных постов. В одном из них Шнуров написал, что «ранен, может, и убит», в другом — посетовал на невозможность «завязать узлом свой шнур».
В середине августа Матильда Шнурова опубликовала в своем Instagram (пост уже удален) фотографию свидетельства о разводе, добавив, что раздел имущества между супругами произошел по обоюдному согласию.