Шнурова уличили в намерении снова жениться

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который недавно пережил развод, намерен снова жениться. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, о новом браке музыкант уже объявил членам своей группы. Это заявление он якобы сопроводил словами: «Жизнь меня ничему не учит».

Читатели прислали в редакцию издания видео, на котором запечатлен Шнуров в одном из петербургских ЗАГСов. Он сидит за столом в компании блондинки, которая повернулась к камере спиной. О том, кто может стать новой избранницей Шнурова, издание не сообщает.

Из Instagram, где Шнуров часто рассказывал о своей жизни, пропали почти все фотографии. В посте, датированном 10 октября, музыкант выложил свое фото с синяком под глазом, из подписи к снимку можно предположить, что его ударил подписчик.

Официальное оформление развода Шнурова с бывшей супругой — Матильдой — состоялось в середине августа. В браке они прожили восемь лет.

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