Шнуров призвал всех чаще разводиться и описал прелести холостяцкой жизни

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, в котором призвал людей чаще разводиться. В нем он описал преимущества своей холостяцкой жизни.

Я скачу опять, как Витязь,

И стреляю холостыми.

Люди, чаще разводитесь!

Это право не отымет

Никакой закон дурацкий.

Быть не вместе — это праздник!

Оставляйте бабам цацки,

Деньги, жаба пусть не дразнит

И не душит ваше сердце,

Не последняя ж герла,

Как писал ужасный Герцен

Умерла, так умерла.

Далее исполнитель отметил, что из-за своего возраста новую женщину он собирался искать «в Эрмитаже на втором, ***** [черт подери], этаже». Шнуров опубликовал фотографию себя в петербургском музее.

В конце мая Шнуров объявил о разводе со своей супругой Матильдой и опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит», во втором рассказал об обмане женщины, а в третьем пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур. Матильда также высказалась о расставании. Знакомые Шнурова заявили, что причина развода — измена супруги.

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