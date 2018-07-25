Шнуров призвал всех чаще разводиться и описал прелести холостяцкой жизни

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram матерное стихотворение, в котором призвал людей чаще разводиться. В нем он описал преимущества своей холостяцкой жизни.
Я скачу опять, как Витязь,
И стреляю холостыми.
Люди, чаще разводитесь!
Это право не отымет
Никакой закон дурацкий.
Быть не вместе — это праздник!
Оставляйте бабам цацки,
Деньги, жаба пусть не дразнит
И не душит ваше сердце,
Не последняя ж герла,
Как писал ужасный Герцен
Умерла, так умерла.
Далее исполнитель отметил, что из-за своего возраста новую женщину он собирался искать «в Эрмитаже на втором, ***** [черт подери], этаже». Шнуров опубликовал фотографию себя в петербургском музее.
В конце мая Шнуров объявил о разводе со своей супругой Матильдой и опубликовал в соцсетях ряд стихотворений о своих переживаниях. В одном он заявил, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит», во втором рассказал об обмане женщины, а в третьем пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур. Матильда также высказалась о расставании. Знакомые Шнурова заявили, что причина развода — измена супруги.