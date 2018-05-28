Шнуров поубивался по потерянной жене Матильде

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Twitter стихотворение, в котором заявил, что ему очень больно и он «ранен, может и убит». Произведение появилось в соцсетях после объявления о разводе музыканта с супругой Матильдой.
«Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть,что вспомнить этой ночью.
Я ******* (потерял) свою мечту», — написал Шнуров.
Подписчики исполнителя посчитали, что стихотворение посвящено его разрыву с женой. Многие призвали Шнурова не унывать и помириться с супругой, некоторые интернет-пользователи заявили, что лидер «Ленинграда» просто пиарится на разводе.
О разводе музыкант сообщил 25 мая. Брак продлился восемь лет.
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