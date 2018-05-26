Шнуров довел петербуржцев до бессонницы

Жители Санкт-Петербурга вызвали полицию на концерт Сергея Шнурова из-за шума после 23:00, сообщает «Фонтанка».

Концерт проходил в ресторане «Гинза» и входил в официальную развлекательную программу Петербургского международного экономического форума. Несмотря на просьбы местных жителей, мероприятие продолжилось и после установленного законом времени.

После 23:00 жители соседних домов вызвали полицию. На территорию ресторана сотрудников МВД не пустили. Когда о жалобах на шум узнал сам певец, он назвал местных жителей «нищебродами» и согласился сыграть для них бесплатно.

Fontanka Ru / YouTube

«Вы не кричите, мы выйдем и сыграем еще пару песен. Бог с ними, с жителями. Пусть слушают бесплатно, мы же не жадные», — сказал Шнуров публике на концерте.

Концерт закончился в 02:15, а музыку выключили только после половины третьего ночи. По информации издания, билеты на концерт стоили 100 тысяч рублей, а гонорар Шнурова за это выступление составил около 10 миллионов рублей.

Шнуров 25 мая сообщил о разводе со своей женой Матильдой. Их брак продлился восемь лет. До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.

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