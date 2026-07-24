Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов блогера Адама Аушева

Минюст обновил реестр иностранных агентов: в список внесли блогера Адама Аушева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что Аушев распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступал против спецоперации на Украине. Также отмечается, что блогер участвовал в распространении материалов иноагентов и организации, деятельность которой признана нежелательной в России. Кроме того, по данным ведомства, он призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

Иноагентами также признали активиста Вадима Петрова, Донское республиканское движение и Либертарианскую партию России, председателем которой является Сергей Карнавский.

Ранее стало известно, что уехавшего из России блогера и журналиста Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признали виновным в нарушении закона об иноагентах. Его обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.