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17:48, 22 июля 2026 (обновлено: 17:57, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей

Суд оштрафовал блогера Майкла Наки на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @macknack (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)

Басманный районный суд Москвы оштрафовал блогера и журналиста Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшего из России, за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Блогера признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба России ликвидировала бизнес Наки. Уточнялось, что блогер накопил налоговую задолженность в размере 177 тысяч рублей.

Минюст внес Наки в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Журналист уехал из России в июне 2021 года.

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