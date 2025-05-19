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18:52, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Налоговая ликвидировала бизнес уехавшего из России блогера-иноагента

ФНС ликвидировала бизнес уехавшего из России блогера Майкла Наки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба России (ФНС) официально ликвидировала индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). На это обратило внимание издание «Постньюс».

Как отмечается в материале, Наки накопил задолженность перед налоговой в размере 177 тысяч рублей по административным штрафам. С 2023 года ФНС регулярно замораживала его счета из-за отсутствия отчетности по индивидуальному предпринимательству (ИП). В декабре 2024 года московская инспекция ФНС инициировала процедуру ликвидации ИП блогера.

Уточняется, что Наки зарегистрировал ИП в сентябре 2020 года. В качестве деятельности он выбрал изучение общественного мнения, рекламные агентства, а также исследование рынка.

В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Причиной стал ролик, который он снял вместе с блогером Русланом Карпуком (признан Минюстом России иноагентом). По данным следствия, в нем содержалась ложная информация о Российской армии.

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