Налоговая ликвидировала бизнес уехавшего из России блогера-иноагента

ФНС ликвидировала бизнес уехавшего из России блогера Майкла Наки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) официально ликвидировала индивидуальное предпринимательство (ИП) блогера Майкла Наки (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). На это обратило внимание издание «Постньюс».

Как отмечается в материале, Наки накопил задолженность перед налоговой в размере 177 тысяч рублей по административным штрафам. С 2023 года ФНС регулярно замораживала его счета из-за отсутствия отчетности по индивидуальному предпринимательству (ИП). В декабре 2024 года московская инспекция ФНС инициировала процедуру ликвидации ИП блогера.

Уточняется, что Наки зарегистрировал ИП в сентябре 2020 года. В качестве деятельности он выбрал изучение общественного мнения, рекламные агентства, а также исследование рынка.

В августе 2023 года Наки заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Причиной стал ролик, который он снял вместе с блогером Русланом Карпуком (признан Минюстом России иноагентом). По данным следствия, в нем содержалась ложная информация о Российской армии.