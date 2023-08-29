Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 29 августа 2023Силовые структуры

Блогеров Наки и Карпука заочно осудили на 11 лет за фейки о российской армии

Блогеров Наки и Карпука заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ

Кадр: Майкл Наки / YouTube

Блогеров Майкла Наки (признан Минюстом России иноагентом) и Руслана Карпука (признан Минюстом России иноагентом) заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, им запретили пять лет администрировать интернет-ресурсы. Сторона обвинения запрашивала фигурантам 13 лет колонии.

По данным следствия, в марте 2022 года Наки и Карпук сняли видео c ложной информацией о российской армии и выложили на YouTube. Отмечается, что делали они это, находясь за границей. Также блогеры проводили на своих каналах прямые эфиры, где рассказывали публике недостоверную информацию.

В мае 2022 года блогеров объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

    Слова Папы Римского о России вызвали возмущение в Киеве

    Анна Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

    14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье

    Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

    В ДНР объяснили отсутствие успехов ВСУ страхом окружения

    Задержанный за подготовку теракта в РФ признался в содеянном и попал на видео

    В России создали комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

    В ДНР назвали самые горячие точки

    Крупнейший автопроизводитель остановил работу из-за сбоя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости