Блогеров Наки и Карпука заочно осудили на 11 лет за фейки о российской армии

Блогеров Наки и Карпука заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки о ВС РФ

Блогеров Майкла Наки (признан Минюстом России иноагентом) и Руслана Карпука (признан Минюстом России иноагентом) заочно приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, им запретили пять лет администрировать интернет-ресурсы. Сторона обвинения запрашивала фигурантам 13 лет колонии.

По данным следствия, в марте 2022 года Наки и Карпук сняли видео c ложной информацией о российской армии и выложили на YouTube. Отмечается, что делали они это, находясь за границей. Также блогеры проводили на своих каналах прямые эфиры, где рассказывали публике недостоверную информацию.

В мае 2022 года блогеров объявили в международный розыск.