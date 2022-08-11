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Арестованные администраторы канала «Сканер» признали вину в мошенничестве

Трое арестованных администраторов Telegram-канала «Сканер» признали вину в мошенничестве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трое администраторов Telegram-канала «Сканер», арестованных по делу о крупном мошенничестве, признали вину в совершении преступления. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Правозащитники посетили фигурантов дела в столичном СИЗО №7. Там находятся Евгений Москвин, Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко. Они не жалуются на условия содержания под стражей. Их разместили по разным камерам. При этом в ОНК указали на переполненность помещений арестантами.

Слободенюк находится в камере, в которой вместо 12 человек сидят 15, Малушенко — отправили в шестиместную камеру, где сейчас содержат 10 человек. В связи с чем, подследственные спят на полу.

10 августа Басманный суд Москвы арестовал до 25 сентября троих администраторов «Сканера», занимающегося раскрытием личных данных российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Подробности дела пока не сообщаются. В мае суд заочно арестовал создателя «Сканера» — журналиста Руслана Карпука. Его объявили в международный розыск за дискредитацию российской армии. Вместе с ним по делу проходит журналист и блогер Майкл Наки, также объявленный в розыск.

В Telegram-канале «Сканер» почти 200 тысяч подписчиков. Согласно описанию, задача канала — «мониторинг коррумпированных чиновников».

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Любовь Ширижик
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