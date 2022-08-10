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Суд арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер» за мошенничество

В Москве суд арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер» за мошенничество

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал троих администраторов Telegram-канала «Сканер», занимающегося раскрытием личных данных российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемые будут находиться в СИЗО до 25 августа текущего года. Ранее их задержали по обвинению в крупном мошенничестве, подробности дела пока не раскрываются. Известно, что суд избрал меру пресечения еще 4 августа. Среди фигурантов — А. С. Слободенюк, Е. В. Москвин и В. И. Малушенко.

В мае Басманный суд заочно арестовал создателя «Сканера» — журналиста Руслана Карпука. Его объявили в международный розыск за дискредитацию российской армии. Вместе с ним по делу проходит журналист и блогер Майкл Наки, также объявленный в розыск.

В Telegram-канале «Сканер» почти 200 тысяч подписчиков. Согласно описанию, задача канала — «мониторинг коррумпированных чиновников».

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Елизавета Новикова
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