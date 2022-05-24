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В России заочно арестовали известного журналиста

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках про Вооруженные силы России

Кадр: Майкл Наки / YouTube

Суд в Москве заочно арестовал известного российского журналиста и блогера Майкла Наки по делу о фейках про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом во вторник, 24 мая, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест журналиста. «В отношении Наки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — рассказали агентству в суде.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Наки в розыск по уголовной статье. Отмечалось, что он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Перед этим МВД объявило в розыск основателя расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Карпука, также известного как Руслан Левиев. Уточнялось, что ранее Следственный комитет потребовал арестовать его в рамках уголовного дела о распространении ложной информации про ВС РФ.

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Олег Давыдов
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