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МВД объявило в розыск известного журналиста

МВД России объявило в розыск блогера Майкла Наки по уголовной статье

Кадр: Майкл Наки / YouTube

МВД России объявило в розыск известного блогера и журналиста Майкла Наки. Информация об этом появилась в базе ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — написано на сайте. Другие подробности не уточняются.

По информации ТАСС, Наки является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») вместе с основателем расследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Русланом Карпуком, также известным как Руслан Левиев.

О том, что МВД объявило в розыск Карпука, стало известно ранее 18 мая.

11 мая сообщалось, что МВД в рамках уголовного дела объявило в розыск бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова. Знаток, комментируя эту информацию, заявил, что решение ведомства не стало для него неожиданностью.

Перед этим стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. В ведомстве отметили, что поводом послужил пост знатока в соцсети, в котором он опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Асель Минбаева
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