Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал объявление в розыск в России
Бывший участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» и журналист Ровшан Аскеров прокомментировал новость о том, что МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. Знаток высказался об в этом в разговоре с изданием «Подъем».
Журналист заявил, что объявление в розыск не стало для него неожиданностью. «Я давно не в России. Надеюсь, что там, где я сейчас [нахожусь], все сохраняют здравый смысл», — сказал Аскеров. Он отметил, что не боится экстрадиции в РФ.
В разговоре с NEWS.RU Аскеров также подчеркнул, что его общение с российском государством «сведено к нулю». Помимо того, он выразил сомнение в справедливости возможного решения суда по своему делу. «Сам факт возбуждения дела говорит о том, что общедоступные опубликованные исторические источники во внимание не принимаются. Где гарантия, что они будут восприняты судом?» — заключил знаток.
11 мая стало известно, что МВД объявило Аскерова в розыск по уголовной статье. Детали в ведомстве не сообщили.
Ранее также сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. В ведомстве отметили, что поводом послужил пост знатока в соцсети, в котором он опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров, комментируя уголовное дело, заявил, что в его публикации отсутствовали клевета и реабилитация нацизма. Он также обвинил СКР в наличии «больной фантазии».