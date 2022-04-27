Знаток «Что? Где? Когда?» заявил о «больной фантазии» следователей

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров отверг обвинения в реабилитации нацизма

Журналист и бывший участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров отверг обвинения в реабилитации нацизма после того, как в отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его слова привел РБК.

Аскеров заявил, что во всех его словах в публикации, из-за которой было заведено дело, нет ни клеветы, ни лжи, ни реабилитации нацизма. «Как минимум в "Википедии" это все проверяется. У них больная фантазия», — сказал Аскеров.

Журналист и знаток подтвердил, что он «довольно давно» находится не в России и не собирается возвращаться.

Ранее Аскеров прокомментировал информацию об уголовном деле словами «счастлив за них, комментировать ничего не буду, ничего об этом не знаю».

27 апреля стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Ровшана Аскерова по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Отмечается, что Аскеров ранее опубликовал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.