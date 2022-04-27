Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал новость об уголовном деле против него
Журналист и знаток телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал новость о том, что против него в России возбудили уголовное дело. В разговоре с RTVI журналист заявил, что ему ничего об этом неизвестно.
«Счастлив за них. Комментировать ничего не буду, ничего об этом не знаю», — высказался журналист о возбуждении против него дела о реабилитации нацизма.
В комментарии «Газете.ру» Аскеров сообщил, что на данным момент не находится в стране. «Я не в России, и это главное», — отметил он.
О том, что Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Аскерова уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), стало известно ранее 27 апреля. По данным следствия, журналист публиковал на своей странице в соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова.
20 апреля сообщалось, что на художника Олега Кулика завели уголовное дело из-за скульптуры «Большая мать», которую установили в Гостином дворе в центре Москвы в рамках выставки «Арт-Москва». В ней увидели пародию на монумент «Родина-мать», что вызвало недовольство общественности.
Ровшан Аскеров начал свой путь в «Что? Где? Когда?» в 1989 году в составе бакинского клуба «Атешгях». Является обладателем Хрустальной совы и звания гроссмейстера бакинского клуба «Что? Где? Когда?».