На художника Олега Кулика завели уголовное дело о реабилитации нацизма

СК завел уголовное дело из-за скульптуры художника Олега Кулика «Большая мать»

На художника Олега Кулика завели уголовное дело из-за его скульптуры «Большая мать». Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI со ссылкой на искусствоведа Ксению Коробейникову.

Следственный комитет (СК) России завел дело по статье 354.1 часть 3 «Реабилитация нацизма». В настоящее время перформансист находится на допросе.

Скульптуру «Большая мать» установили в Гостином дворе в центре Москвы в рамках выставки «Арт-Москва». В ней увидели пародию на монумент «Родина-мать» в Киеве, что вызвало недовольство общественности.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале подчеркнул, что это он направил вопрос о возбуждении уголовного дела в СК: «Не знаю, какие счеты у этого "художника" с "Родиной-матерью", но оставлять подобные выходки без внимания считаю недопустимым».

Член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что работа «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери"», и предложила проверять перформансы на предмет провокаций.

