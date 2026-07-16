Россиян предупредили о приводящих к юридическим проблемам привычных действиях

Депутат Чернышов предупредил о рисках публикации фото соседей, автомобилей и документов

Многие люди считают, что юридические проблемы возникают только, когда человек сознательно нарушает закон, но некоторые привычные и безобидные на первый взгляд действия могут привести к нежелательным последствиям, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Многие без раздумий выкладывают в домовые чаты фотографии соседей, чужих автомобилей с номерами или найденных документов, чтобы предупредить других или найти владельца. Далеко не во всех случаях это допустимо. Если такая публикация нарушит право человека на изображение, приведет к распространению его персональных данных или будет сопровождаться необоснованными обвинениями, спор может закончиться судебным разбирательством», — отметил Чернышов.

С осторожностью стоит относиться к негативным отзывам в интернете, предупредил парламентарий. Высказывать свое мнение можно, но одно дело написать, что вам не понравилась услуга, и совсем другое — публично обвинить человека или компанию в мошенничестве, воровстве или других нарушениях, не имея при этом подтверждения. В результате, такие заявления могут стать поводом для обращения в суд.

«Некоторые дают свой телефон незнакомому человеку "на минуту позвонить". Но если человек окажется мошенником, он может за это время получить доступ к сообщениям, кодам подтверждения или другим данным, которые хранятся в устройстве. Передавать разблокированный телефон посторонним людям точно не стоит», — подчеркнул Чернышов.

По словам депутата, покупка телефона, велосипеда или другой дорогой вещи «без документов» тоже может показаться безобидной. Однако, если позже выяснится, что имущество было похищено, то покупателю придется объяснять, при каких обстоятельствах оно было приобретено, а саму вещь могут изъять.

«Многие не видят ничего страшного в том, чтобы передать свою SIM-карту родственнику или оформить номер на свое имя для другого человека. Но сегодня номер телефона — это уже не просто средство связи, а ключ к банковским сервисам, порталу "Госуслуги" и многим другим аккаунтам. Поэтому потеря контроля над ним может обернуться серьезными проблемами», — отметил Чернышов.

Обычная уборка дома тоже иногда требует внимательности. Так, старые договоры, банковские выписки, копии документов или квитанции лучше не выбрасывать, поскольку они могут содержать персональные данные и другую информацию, которой способны воспользоваться мошенники, добавил депутат.

Ранее россиян предупредили, что заниженная цена квартиры в договоре при покупке может быть признаком мошенничества с налогами.