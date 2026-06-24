Россиян предупредили о рисках занижения цены квартиры в договоре

Иванова: Заниженная цена квартиры в договоре может указывать на мошенничество с налогом

Некоторые продавцы и покупатели жилья до сих пор указывают в договоре купли-продажи сумму ниже реальной стоимости квартиры. Обычно так пытаются сократить размер налога, и это может указывать на попытку мошенничества. Почему стоит избегать таких объявлений, рассказала в беседе с RT нотариус Ольга Иванова.

По ее словам, если налоговые органы обнаружат несоответствие, продавцу могут доначислить налог. При этом Иванова обратила внимание, что покупатель тоже рискует. Если сделку впоследствии оспорят или признают недействительной, вернуть деньги сверх суммы, указанной в договоре, бывает крайне сложно.

Есть и еще один важный момент, добавила нотариус. Если владелец позже решит продать квартиру, размер налога будет рассчитываться исходя из той стоимости, которая указана в договоре покупки. Поэтому искусственно сниженная цена сегодня может повлиять на будущие расходы.

Нотариус также напомнила о другой схеме, когда стоимость жилья, наоборот, завышают. Например, чтобы получить больший ипотечный кредит. «Бывает, продавец намеренно указывает нерыночную цену, чтобы отпугнуть других сособственников, имеющих преимущественное право выкупа, а затем пытается продать долю на сторону дешевле», — отметила она.

Иванова подчеркнула, что при удостоверении договора нотариус проверяет документы, запрашивает сведения в различных ведомствах и убеждается, что участники сделки понимают все условия оформления недвижимости.

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