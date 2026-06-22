Россияне назвали «красные флаги» при поиске квартиры для покупки

«Гранель»: 75 % россиян сталкивались с сомнительными объявлениями при покупке квартиры

Около 75 процентов россиян сталкивались с подозрительными объявлениями в сети при поиске квартиры для покупки. О том, как распознать мошенников, граждане рассказали в исследовании ГК «Гранель», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего сомнительные предложения встречаются на онлайн-площадках — их замечали 30 процентов участников опроса. Еще 19 процентов видели такие варианты в соцсетях, 17 процентов — на фишинговых сайтах под официальным доменом застройщиков, а десять процентов — на отдельных лендингах.

Сильнее всего россиян настораживает анонимный или пустой профиль продавца — за этот вариант проголосовали 32 процента респондентов. 27 процентов заставляет сомневаться несоответствие фотографий и описания, 24 процента — слишком низкая цена. При этом объявления с несуществующими квартирами вызывают тревогу только у 7 процентов людей.

В случае со вторичным жильем 22 процента россиян беспокоятся, если продавец отказывается показывать документы, а 22 процента — если фото в объявлении плохого качества или отсутствуют вовсе. Странная причина срочной продажи настораживает 17 процентов покупателей, требования предоплаты — 12 процентов.

Ранее стало известно, что мошенники нашли новый способ завлечь россиян. В июне начала набирать обороты схема с дешевыми строительными материалами.