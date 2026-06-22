Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

Мошенники начали предлагать россиянам дешевые стройматериалы

На популярных площадках мошенники начали предлагать россиянам дешевые стройматериалы. О новой схеме предупредили специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

Злоумышленники публикуют объявления, в которых предлагают купить материалы по ценам значительно ниже рыночных. Подозрительную стоимость продавцы объясняют «ликвидацией склада» или «остатками от крупного объекта». Для фиксации цены они требуют полную или частичную предоплату, после получения которой перестают выходить на связь.

Схема нацелена на владельцев загородных участков, которые планируют ремонт. Она набирает обороны в июне, когда многие традиционно принимаются за масштабные строительные работы. На фоне сезонного роста цен покупатели особенно активно ищут места, где материалы стоят дешевле.

Эксперты призвали россиян не вносить предоплату на сайтах объявлений до личной встречи с продавцом и проверки материалов. Кроме того, стоит пользоваться только безопасными встроенными сервисами сделок крупных платформ, которые удерживают деньги до подтверждения получения товара. «Слишком низкая цена (в два раза ниже рыночной) — явный признак обмана, проверяйте среднерыночную стоимость позиций», — добавили в «Мошеловке».

Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на товарах для дачи. Весной 2026 года средний чек снизился до 1379 рублей против 1541 рубля зимой.