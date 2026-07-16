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06:20, 16 июля 2026Бывший СССР

Появились подробности о личности погибшего инженера Запорожской АЭС

Советник главы Крыма Карчаа: Погибший инженер ЗАЭС Яковлев проработал там не менее 20 лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Погибший от удара БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) главный инженер Александр Яковлев, отвечавший за безопасность эксплуатации Запорожской АЭС, проработал на этой станции не менее 20 лет. Подробности о том, каким был этот человек, привел эксперт в сфере атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа, его цитирует РИА Новости.

«Он был связан с ЗАЭС судьбой. Он был грамотнейший человек, он очень цельный, уравновешенный. Никогда не уходил в эмоции», — поделился Карчаа.

По словам Карчаа, они с Яковлевым были друзьями и часто виделись, и его смерть стала невосполнимой утратой.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что украинская сторона атаковала автомобиль Яковлева, в котором также находился водитель Дмитрий Филиппов, прямо на границе промзоны станции и въезда в Энергодар.

«Он с водителем погиб, выехав со станции. На границе промзоны и города атаковали их автомобиль», — уточнила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси обратить внимание на трагический инцидент. В МАГАТЭ отреагировали на случившееся.

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