МАГАТЭ прокомментировало убийство главного инженера ЗАЭС

МАГАТЭ назвало убийство главного инженера ЗАЭС «неприемлемым нападением»

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «неприемлемым нападением на станцию и ее руководство». Об этом говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети X.

«МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал», — заявил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова приводятся в публикации.

Об убийстве главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Днем 15 июля Украина совершила целенаправленный террористический акт, нанеся удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.