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23:45, 15 июля 2026Мир

МАГАТЭ прокомментировало убийство главного инженера ЗАЭС

МАГАТЭ назвало убийство главного инженера ЗАЭС «неприемлемым нападением»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назвало убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «неприемлемым нападением на станцию и ее руководство». Об этом говорится на странице МАГАТЭ в социальной сети X.

«МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал», — заявил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова приводятся в публикации.

Об убийстве главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Днем 15 июля Украина совершила целенаправленный террористический акт, нанеся удар по служебному автомобилю ЗАЭС на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

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