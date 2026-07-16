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05:10, 16 июля 2026Мир

Греция помешала ЕС принять санкции против России ради одного миллиардера

FT: Греция помешала ЕС принять 21-й пакет санкций для защиты бизнеса магната Прокопиу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Греция помешала Евросоюзу принять 21-й пакет санкций, так как в него входил запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Подробности о том, почему Афины выступили против инициативы, приводит Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Греция таким образом стремится защитить интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому магнату Георгию Прокопиу. Постоянный представитель страны в ЕС заявил европейским коллегам, что новые санкции просто «погубят» Dynagas.

Компания занимается эксплуатацией 27 газовосов, среди которых — танкеры Arc7, которые соответствуют требованиям безопасности для работы в ледяных арктических водах вблизи завода СПГ «Ямал».

Уточняется, что Прокопиу владеет греческими судоходными компаниями Dynacom, Dynagas Holding и Sea Traders, кроме того, ему принадлежит 43 процента акций Dynagas LNG Partners. По оценкам Forbes, состояние семьи миллиардера достигает 4,7 миллиарда долларов.

FT выяснил у других европейских дипломатов, что остальные страны поступились своими выгодами в пользу санкций против РФ. В предложенный проект ограничений входит механизм снижения «потолка цен» на российскую нефть, выше которой компании не могут приобретать и перевозить ее без риска попасть под вторичные санкции.

Ранее стало известно, что муж главы евродипломатии Каи Каллас зарабатывает миллионы евро на торговле и логистике с Россией. Выяснилось, что благодаря этому его выручка составила порядка 3,5 миллиона евро только в первый год спецоперации (СВО).

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