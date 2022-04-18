Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации

Депутат ГД призвала проверять перформансы на провокации в период военной спецоперации
Яна Лантратова

Яна Лантратова. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме предложили проверять перформансы и художественные произведения на наличие провокационного содержания. Об этом сообщает News.ru.

Депутат Яна Лантратова призвала создать институт общественных художественных советов, который будет заниматься такого рода проверками. По мнению члена комитета Госдумы по просвещению, такое временное решение нужно принять на период военной спецоперации. По словам Лантратовой, «в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации».

В обращении, которое депутат направила в Министерство культуры России, упоминается скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», которая в настоящее время представлена на выставке «Арт-Москва». Лантратова заявила, что эта работа «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери"». Кроме того, она попросила Минкульт обратить внимание на мюзикл «Шахматы» и репертуар Московского дворца молодежи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал об инфляции и пообещал помочь россиянам
Премьер Молдавии исключила предоставление военной помощи Украине
В России запустили туристический поезд со стеклянным полом
Бывший начальник полигона Капустин Яр частично признал вину по делу о взятке
Ливия отказалась поставлять больше нефти и газа в Европу
В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации
В России стали строить больше жилья
Пашинян обсудит с Путиным договоренности по Карабаху
Раскрыто влияние излучения телефона на возникновение рака мозга
В Москве нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.