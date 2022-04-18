В Госдуме предложили проверять перформансы на провокации

Депутат ГД призвала проверять перформансы на провокации в период военной спецоперации

В Госдуме предложили проверять перформансы и художественные произведения на наличие провокационного содержания. Об этом сообщает News.ru.

Депутат Яна Лантратова призвала создать институт общественных художественных советов, который будет заниматься такого рода проверками. По мнению члена комитета Госдумы по просвещению, такое временное решение нужно принять на период военной спецоперации. По словам Лантратовой, «в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации».

В обращении, которое депутат направила в Министерство культуры России, упоминается скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», которая в настоящее время представлена на выставке «Арт-Москва». Лантратова заявила, что эта работа «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери"». Кроме того, она попросила Минкульт обратить внимание на мюзикл «Шахматы» и репертуар Московского дворца молодежи.