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06:30, 16 июля 2026Наука и техника

Привычный овощ оказался полезен для укрепления костей

F&F: Экстракт молодой брокколи способствует укреплению костной ткани
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ra3rn / Shutterstock / Fotodom

Экстракт молодой брокколи может способствовать укреплению костной ткани. К такому выводу пришли ученые, изучившие влияние веществ, содержащихся в микрозелени этого овоща, на клетки человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи работали со стромальными клетками человека, которые способны превращаться в остеобласты — клетки, отвечающие за образование новой костной ткани. После обработки экстрактом микрозелени брокколи клетки активнее формировали минеральную основу будущей кости.

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Наиболее выраженный эффект наблюдался при высоких концентрациях экстракта. Активность одного из ключевых маркеров формирования костной ткани увеличивалась более чем в три раза по сравнению с контрольной группой. Кроме того, активнее работали гены, связанные с ростом и минерализацией костей.

Еще одним важным эффектом стало усиление антиоксидантной защиты клеток. Ученые отмечают, что окислительный стресс может ускорять разрушение костной ткани и способствовать развитию остеопороза, поэтому его снижение потенциально помогает поддерживать здоровье костей.

Авторы связывают полученные результаты с высоким содержанием глюкозинолатов — природных соединений, которыми особенно богата микрозелень брокколи. Молодые ростки содержат этих веществ значительно больше, чем зрелые растения.

Ранее стало известно, что употребление авокадо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении.

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