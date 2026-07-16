Привычный овощ оказался полезен для укрепления костей

F&F: Экстракт молодой брокколи способствует укреплению костной ткани

Экстракт молодой брокколи может способствовать укреплению костной ткани. К такому выводу пришли ученые, изучившие влияние веществ, содержащихся в микрозелени этого овоща, на клетки человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи работали со стромальными клетками человека, которые способны превращаться в остеобласты — клетки, отвечающие за образование новой костной ткани. После обработки экстрактом микрозелени брокколи клетки активнее формировали минеральную основу будущей кости.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при высоких концентрациях экстракта. Активность одного из ключевых маркеров формирования костной ткани увеличивалась более чем в три раза по сравнению с контрольной группой. Кроме того, активнее работали гены, связанные с ростом и минерализацией костей.

Еще одним важным эффектом стало усиление антиоксидантной защиты клеток. Ученые отмечают, что окислительный стресс может ускорять разрушение костной ткани и способствовать развитию остеопороза, поэтому его снижение потенциально помогает поддерживать здоровье костей.

Авторы связывают полученные результаты с высоким содержанием глюкозинолатов — природных соединений, которыми особенно богата микрозелень брокколи. Молодые ростки содержат этих веществ значительно больше, чем зрелые растения.

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