Популярный продукт связали со снижением риска болезней сердца при ожирении

JCL: Употребление авокадо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний при ожирении

Ежедневное употребление одного авокадо может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Пенсильвания. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Clinical Lipidology (JCL).

Ученые проанализировали данные 786 взрослых с ожирением, участвовавших в шестимесячном исследовании. Половина добровольцев продолжала придерживаться привычного рациона, а другая ежедневно съедала по одному авокадо, не меняя остальных пищевых привычек. В начале и в конце эксперимента исследователи оценили состав крови участников.

Выяснилось, что у людей, ежедневно употреблявших авокадо, количество частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) уменьшилось в среднем на 49 нмоль/л. В отличие от обычного показателя «плохого» холестерина, именно число таких частиц считается самостоятельным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. По расчетам авторов, такое изменение соответствует примерно четырем процентам снижения риска болезней сердца. При этом масса тела и окружность талии у участников не изменились.

Исследователи отмечают, что эффект оказался умеренным и не заменяет полноценного здорового питания. Однако они считают, что добавление одного авокадо в ежедневный рацион может стать простым первым шагом к улучшению здоровья сердца у людей с ожирением.

Ранее стало известно, что потребление бобовых и крестоцветных овощей снижает риск развития проблем с сердцем.