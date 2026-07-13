Названы снижающие риск болезней сердца овощи

NMCD: Потребление бобовых и крестоцветных овощей снижает риск развития проблем с сердцем

Некоторые овощи защищают сердце и обмен веществ эффективнее других. Австралийские ученые выяснили, что у молодых людей более высокое потребление бобовых и крестоцветных овощей связано с меньшим риском развития кардиометаболических нарушений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases (NMCD).

Исследование охватило 638 жителей Австралии в возрасте около 22 лет. Участники заполняли анкеты о своем питании, после чего ученые оценивали их кардиометаболический риск — вероятность развития заболеваний сердца, сахарного диабета 2-го типа и других нарушений обмена веществ. В расчет также принимались образ жизни, пол и другие факторы, которые могли повлиять на результат.

Оказалось, что у мужчин наиболее выраженный защитный эффект наблюдался при высоком потреблении бобовых — гороха, стручковой фасоли, запеченной фасоли, соевых бобов и других видов фасоли. Вероятность кардиометаболических нарушений у них была примерно на 72 процента ниже, чем у тех, кто ел такие продукты редко. У женщин наилучшие результаты показали крестоцветные овощи — брокколи, цветная и белокочанная капуста. Их регулярное употребление было связано со снижением риска примерно на 85 процентов.

Авторы отмечают, что исследование выявило лишь связь, а не доказало причинно-следственный эффект. Тем не менее результаты подтверждают, что разные группы овощей могут по-разному влиять на здоровье мужчин и женщин.

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