Заявку на регистрацию бренда с именем Долиной отозвали

Из Роспатента отозвали заявку на регистрацию бренда с именем Долиной

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» была отозвана. Документы поступили в ведомство в феврале 2026 года, однако 7 июля было принято решение об их отзыве, пишет РИА Новости.

Подавалась заявка от имени народной артистки России.

Изначально предполагалось, что под этим брендом будут проводиться операции с недвижимостью, а также оказываться консультационные и юридические услуги. Причины отзыва заявки не уточняются.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России утвердил единые правила рассмотрения споров о продаже квартир. В обзор вошло и резонансное дело по квартире артистки Ларисы Долиной.