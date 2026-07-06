В Госдуме заинтересовались судьбой пострадавших от «схемы Долиной»

Делягин заинтересовался вопросом возврата средств пострадавшим от «схемы Долиной»

Верховный суд России утвердил единые правила рассмотрения споров о продаже квартир. В обзор вошло и резонансное дело по квартире артистки Ларисы Долиной. Однако, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, к делам по «схеме Долиной» все еще есть «маленькие вопросики». Его слова приводит «Царьград».

В частности, депутат напомнил, что в 2015 году Верховный суд выпустил решение Пленума, которое строго обязательно для всех нижестоящих судов. «И это решение Пленума в рамках "схемы Долиной" все суды растаптывали ногами, просто игнорировали. Так вот, вопрос: а с господами-судьями, которые игнорировали решение Пленума Верховного суда, что-нибудь будет?» — заинтересовался Делягин.

Как отметил депутат, в ряде дел по итогам расторжения сделки суд принимал решение вернуть недвижимость продавцу и обязывал его вернуть деньги покупателю. Однако вопрос о возвращении средств оставался без контроля. При этом в некоторых ситуациях, по словам Делягина, в судебном решении даже не фиксировалось, что продавец должен вернуть средства покупателю.

Также депутат заинтересовался дальнейшей судьбой пострадавших от мошеннических сделок с недвижимостью. По его словам, жертв «схемы Долиной» больше десяти тысяч. «Этим людям, ограбленным, униженным, растоптанным, кто-нибудь вернет то, что у них украли при помощи судебных решений? И моральную компенсацию, помимо материальной, им выплатят?» — задался вопросами Делягин.

Ранее Верховный суд утвердил единые правила по спорам со «схемой Долиной». Президиум под руководством председателя Игоря Краснова постановил, что сделка будет признаваться недействительной, только если покупатель знал, что владелец продавал квартиру, находясь под влиянием мошенников.

Российская артистка Лариса Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. Когда певица поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы. 8 сентября 2025 года Мосгорсуд признал законным решение вернуть Долиной ее квартиру. Суд признал сделку недействительной, несмотря на то, что новые владельцы квартиры и риелторы не были осведомлены о преступном замысле мошенников. Однако 16 декабря Верховный суд России рассмотрел жалобу покупательницы Полины Лурье и отменил решения других судов по делу. Право собственности оставили за Лурье как за добросовестным покупателем.