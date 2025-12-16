«Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

Лурье доверяла Долиной во время покупки квартиры за 112 млн рублей

Верховный суд (ВС) России во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу Полины Лурье на решение суда, постановившего вернуть квартиру в центре Москвы Ларисе Долиной, которую та продала за 112 миллионов рублей. Своим решением ВС РФ отменил решения других судов по делу о квартире Долиной. Дело отправили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Право собственности оставили за Лурье как за покупателем, сохранив право проживания Долиной в квартире до решения суда второй инстанции.

Сама Долина на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.

Покупательница квартиры певицы пришла в суд вместе со своим адвокатом Светланой Свириденко. Лурье появилась в суде в черном худи российского бренда Asia st 71, стоимость которого составляет 16 тысяч рублей. Отмечается, что она заметно нервничала. Однако после вынесения решения была рада и обнималась с адвокатом. Свириденко, в свою очередь, после оглашения решения заявила, что до последнего верила в победу.

Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье

Адвокат Светлана Свириденко (слева) и Полина Лурье Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Лурье раскрыла подробности сделки с Долиной

В ходе заседания Лурье впервые дала показания по покупке квартиры в центре Москвы у Долиной. Женщина подтвердила, что приобретала жилье для себя, а не в качестве инвестиции, уточнив, что планировала там жить с двумя детьми. По словам Лурье, квартиру перед продажей Долина показывала ей лично.

Она очень подробно все показывала, рассказывала. Очень доброжелательная Полина Лурье покупательница квартиры Ларисы Долиной

Адвокат Лурье также отметила, что Долина была в прекрасном расположении духа, когда показывала ее подзащитной свою квартиру в центре Москвы.

Также Лурье заявила на суде, что Долина рассказала ей о своих планах по продаже квартиры. Певица якобы сообщила ей, что хочет приобрести жилье побольше, но для этого ей сначала нужно продать эту квартиру. Покупательница отметила, что стоимость объекта была рыночной. Однако ей удалось убедить Долину снизить цену на недвижимость из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе. Кроме того, в квартире требовался ремонт. Его стоимость покупательница оценила примерно в 40 миллионов рублей.

Кроме того, Лурье сообщила, что из-за сложившейся ситуации вынуждена жить в квартире бывшего мужа. По ее словам, это доставляет ей неудобства.

Адвокат Лурье заявила, что Долина не находилась под чужим влиянием

По словам юриста, представляющей интересы Лурье, Долина не находилась под чужим влиянием, вела себя адекватно, в момент встречи с покупательницей ни с кем на связи не была. Она отметила, что певица и ее подзащитная хорошо общались во время встречи и даже обсуждали детей. Свириденко добавила, что из-за публичного статуса Долиной ее клиентка доверяла певице.

Также представительница Лурье напомнила, что квартира в Хамовниках — не единственное жилье артистки. Помимо него, у певицы есть еще одна квартира в Москве и загородный дом. В иске Лурье было требование с принудительным выселением Долиной из квартиры. Однако прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

Адвокат Долиной заявила, что сделку мог сорвать один звонок

Адвокат певицы требовала закрыть основную часть процесса, ссылаясь на врачебную тайну, информацию о ребенке и риск нарушения частной жизни лица, участвующего в деле. Представитель Лурье и прокурор выступили против. В результате Верховный суд отклонил просьбу Пуховой.

Пухова также заявила, что если бы покупательница квартиры артистки связалась с ее дочерью, то сделка по продаже недвижимости не состоялась бы.

Никто не посчитал нужным связаться с матерью ребенка [дочерью Ларисы Долиной]. Один звонок и не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса Мария Пухова адвокат Ларисы Долиной

Адвокат певицы уверяла, что ее подзащитная находилась в заблуждении и считала, что участвует в некой специальной операции представителей спецслужб, и как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку. При этом Пухова подтвердила готовность ее клиентки вернуть деньги покупательнице квартиры, добавив, что «денежные средства должны возвращать те, кто их получил», а это, в данном случае, мошенники.

Адвокат Лурье, в свою очередь, заявила, что деньги от Долиной не поступали, она не встречалась с Лурье и не обсуждала возможности мирового соглашения.

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Лариса Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. Когда артистка поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы. Покупателем недвижимости звезды оказалась 34-летняя мать-одиночка из Москвы Полина Лурье.

8 сентября Мосгорсуд признал законным решение вернуть певице Долиной ее квартиру, проданную из-за мошенников. Суд признал сделку недействительной, несмотря на то, что новые владельцы квартиры и риелторы не были осведомлены о преступном замысле мошенников.

Как выяснилось в ходе следствия, артистка при продаже квартиры под влиянием третьих лиц думала, что участвует в «спецоперации» и помогает ловить преступников. Она верила, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными и контролируются сотрудниками правоохранительных органов.

Судебный процесс по «делу Долиной» транслировался в прямом эфире. Эта онлайн-трансляция стала самым просматриваемым видеоконтентом в группе Верховного суда во «ВКонтакте» — за час она набрала больше 230 тысяч просмотров.