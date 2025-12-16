Реклама

17:34, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Верховный суд принял решение по делу Долиной

Верховный суд отменил решения других судов по делу о квартире Долиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Верховный суд России отменил решение по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Согласно решению суда, собственницей жилья остается Лурье. Долиной разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск покупательницы о выселении семьи артистки.

Лариса Долина продала свою столичную квартиру за 112 миллионов рублей. Полученные от сделки деньги она передала мошенникам, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Суд встал на сторону артистки и вернул ей недвижимость.

34-летняя Полина Лурье осталась без жилья и без денег, что вызвало широкий общественный резонанс. С этим решением покупательница дошла до Верховного суда.

Ранее прокурор выступил против выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье.

