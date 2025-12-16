Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры

Прокуратура выступила против выселения певицы Ларисы Долиной и возврата ее квартиры покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Верховного суда России.

По словам прокурора, суды допустили существенные нарушения норм гражданского права. Он попросил применить правила реституции: Лурье вернуть деньги, а Долиной — квартиру.

Певица Лариса Долина продала свою столичную квартиру за 112 миллионов рублей. Полученные от сделки деньги она передала мошенникам, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Суд встал на сторону артистки и вернул ей недвижимость. 34-летняя Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Ранее адвокат Долиной заявила, что сделку с квартирой мог сорвать один звонок.

