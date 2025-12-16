Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 16 декабря 2025Силовые структурыЭксклюзив

Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры

Прокурор выступил против возврата квартиры Лурье и выселения Долиной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Прокуратура выступила против выселения певицы Ларисы Долиной и возврата ее квартиры покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Верховного суда России.

По словам прокурора, суды допустили существенные нарушения норм гражданского права. Он попросил применить правила реституции: Лурье вернуть деньги, а Долиной — квартиру.

Певица Лариса Долина продала свою столичную квартиру за 112 миллионов рублей. Полученные от сделки деньги она передала мошенникам, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Суд встал на сторону артистки и вернул ей недвижимость. 34-летняя Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Ранее адвокат Долиной заявила, что сделку с квартирой мог сорвать один звонок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Уровень импортозамещения в ВМФ России раскрыли

    Названы лучшие продукты для начала новогодней трапезы

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok