«Русские объединялись против Наполеона, Гитлера и Долиной». Как певицу хейтят за дело с квартирой и припоминают ей старые скандалы

В соцсетях стали популярны мемы, высмеивающие Долину из-за дела с квартирой

В конце ноября русскоязычные пользователи соцсетей принялись «отменять» певицу Ларису Долину. Небывалую критику в ее адрес вызвало дело с квартирой: под влиянием мошенников певица продала недвижимость, однако затем суд вернул ей жилье, оставив покупательницу без денег и купленного ею имущества. Все похожие случаи в сети стали называть «схемой Долиной», а в адрес певицы посыпались обвинения в недобросовестности и злоупотреблении влиятельным положением. Россияне шутят над Долиной, делают мемы с ней и припоминают другие случаи, когда прославленная певица, по их мнению, вела себя непорядочно. «Лента.ру» рассказывает, как Лариса Долина стала главным антигероем в интернете.

Русские объединились против Наполеона в 1812 году. Против Гитлера — в 1941 году. Против Долиной — в 2025 году. пользовательница Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) lando_liza

«Легко уладить с помощью суда»

Возмущенные делом Долиной пользователи соцсетей прозвали певицу «Гринчем — похитителем новоселья», «Ларой — расхитительницей квартир», а также «Вдолиной». Другие предложили сделать ее имя и фамилию нарицательными и называть любой обман «инфодолингом», «долинщиной» или «ларисингом». Кроме того, артистку назвали первым российским «окупасом» — этим термином на Западе называют людей, которые самовольно занимают чужое жилье и отказываются его покидать.

«Надо ввести новую единицу измерения — "одна Долина", это то, насколько человек обнаглел в край», «Фраза "долевое участие" заиграла новыми красками», — высмеивали певицу россияне. А другие обыграли самую популярную песню из репертуара певицы: «Долина испортила погоду во многих домах», «Походу, Долина нас обманула и важней всего все-таки не погода в доме, а деньги», «А все, что кроме — легко уладить с помощью суда».

Я все никак не прощу Газманову, что он забрал себе все ясные дни... А теперь Долина еще квартиры отбирает пользовательница X с ником mazzaeva.anna

На фоне скандального судебного процесса в сети также шутили, что певица откроет собственное риелторское агентство или запустит для пенсионеров обучающий курс, как зарабатывать на продаже и возврате жилья. А кто-то в шутку предложил артистке возглавить в России несуществующий департамент вторичного жилья.

Ларисе Долиной нужно открывать ресторан на Патриках. Прибыль, убыток, высокие ставки аренды, инфоцыгане — никто и ничто не сможет закрыть эти заведения блогерша ЛюбаЕСТ

Поиронизировали в сети и над основанием, по которому суд вернул квартиру певице: как отмечалось в тексте решения суда, Долина в момент продажи недвижимости не была способна понимать значение своих действий и руководить ими.

«Под влиянием мошенников потратила 100 тысяч рублей на Wildberries. Прошу суд взыскать с маркетплейса деньги, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», «Под влиянием мошенников пять лет платил за учебу. Верните деньги, я не осознавал, что делаю», «Взял кредит и проиграл все в казино, вот готовлю иск и хочу отправить банк в казино», — написали любители мемов.

Многие в шутку пригрозили судом магазинам продуктов, барам и турагентствам, в которых они совершали покупки, и стали утверждать, что были в невменяемом состоянии. «Мы купили "мерс", нас развели как дурачков! Будем разбираться через суд, но "мерс" уже не отдадим», «Под влиянием мошенников покупал Telegram Premium, прошу суд взыскать с Павла Дурова два миллиона долларов в мою пользу за моральные страдания», — смеялись в сети.

Я 20 лет работал в офисе под влиянием мошенников. Верните молодость пользователь X с ником Безмерный Птах

«Когда Лариса Долина пьет в баре — платит бар. Причем похмелье наутро не у Долиной, а у бармена», «Московский суд постановил, что это налоговая теперь будет выплачивать Долиной НДС», «Давший Долиной кредит банк до сих пор ей должен», «Когда едет Лариса Долина, водитель маршрутки сам покупает у нее билет», — также шутили в соцсетях о решении суда.

Не могу понять, почему испанцы до сих пор не позвали к себе Ларису Долину, чтобы она наконец-то занялась выселением окупасов у них в стране TikTok-блогер romqsha

При этом сама Долина практически не комментировала ситуацию с квартирой, и в итоге различные сатирические каналы стали ради шутки приписывать ей громкие заявления, которых она в действительности не делала. «Лариса Долина призвала ввести новый налог для компенсации жертвам телефонных мошенников», «Народная артистка России Лариса Долина заявила, что готова устроить несостоявшуюся покупательницу квартиры на должность своей домработницы», — гласили выдуманные новости.

Долиной припомнили старые скандалы

Из-за дела с квартирой в соцсетях обратили внимание на другие неоднозначные поступки и заявления певицы. Одним из самых популярных стал отрывок из передачи «Сто вопросов взрослому», которая вышла в 2010 году: в ней Долина утверждает, что сотрудники Госавтоинспекции не останавливают ее машину, поскольку ведомство выдало ей особый документ.

Как тогда призналась артистка, ее водитель в исключительных случаях может нарушить ПДД (например, если она опаздывает в аэропорт), однако за это певицу и водителя не штрафуют.

Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России... Меня не имеют право останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах. Но абсолютное правило для моего водителя — никогда не нарушать правил, в любом случае, только по очень острой необходимости Лариса Долина певица

Долина в программе «Сто вопросов взрослому» Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

«Это до какой степени обнаглеть надо», «Какое откровенное, хамское и наглое отношение у Долиной к людям и законам», — раскритиковали певицу пользователи соцсетей. Ее также назвали неприятной и обвинили в мании величия, а отдельные комментаторы задались вопросом, можно ли попросить правоохранительные органы о проверке на основании таких высказываний артистки.

Возмущения вызвал другой отрывок из той же самой программы: в нем артистка признается, что муж из-за нее оставил семью с ребенком. «Боже, она еще и разлучница», «По всем фронтам дно», «Почему ее не запретили тогда, еще после этого интервью?» — отреагировали комментаторы

В другом ролике, который стал вирусным на фоне суда из-за квартиры, Долина неоднозначно реагирует на комплимент зрителя, который после концерта подошел к певице и похвалил ее выступление. «Да неужели? Ну и?» — ответила она.

Долина на Московской неделе моды в 2024 году Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пользователи соцсетей вспомнили и про ролик, в котором артистка отчитала журналиста, который назвал ее подход к работе с командой строптивым: Долина на кадрах обвиняет представителя прессы в слабом знании русского языка и просит думать, прежде чем говорить.

«Вы как-то по-русски учитесь разговаривать и русский язык учите», — заявила она журналисту

Кроме того, в сети снова стало набирать просмотры видео, в котором Долина обвиняет певицу Валю Карнавал в том, что та не попадает в ноты при пении.

«Да что с этой женщиной не так?», «Она всегда такая токсичная», «Она вечно недовольна», — писали комментаторы под такими видео с Долиной. Некоторые и вовсе обвинили артистку в психической нестабильности. При этом, как отметили некоторые пользователи, раньше они не замечали за певицей неоднозначных поступков.

«Почему мы раньше не замечали, что Лариса Долина — такая злая тетка? Откуда столько гонора и злости?» — задалась вопросом блогерша naastyaа_blog. Она также выразила мнение, что у артистов необходимо отбирать звания за неадекватное и токсичное поведение

Вкупе со скандалом с квартирой ролики с резкими заявлениями Долиной побудили некоторых комментаторов желать артистке потерять славу. «Надеюсь, что она останется без выступлений и без гонораров», — заявили в соцсетях. А другие пользователи сочли, что завирусившиеся ролики продемонстрировали реальную сущность артистки.

Что известно о деле Долиной

Лариса Долина стала жертвой мошенничества с недвижимостью в августе 2024 года. Действуя по указке злоумышленников, певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам.

Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей

Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул артистке недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.

Позднее Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил певице право собственности на квартиру. При этом покупательнице не вернули деньги.

Как выяснилось из судебных документов, Долина полагала, что сделка по продаже квартиры является фиктивной, и думала, что помогает ловить преступников путем «спецоперации»

После резонанса вокруг дела певицы стало известно о ряде других случаев, когда суды в России оставляли недвижимость продавцам недвижимости, которых обманули мошенники; при этом средства покупателям не были возвращены. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что волна таких решений началась после ситуации с Долиной.

Юрист по недвижимости, кандидат юридических наук Елена Рудакова отметила, что афера с жильем певицы создала прецедент и разуверила граждан в безопасности сделок с недвижимостью.