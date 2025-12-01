Реклама

20:07, 1 декабря 2025Интернет и СМИ

«Русские объединялись против Наполеона, Гитлера и Долиной». Как певицу хейтят за дело с квартирой и припоминают ей старые скандалы

В соцсетях стали популярны мемы, высмеивающие Долину из-за дела с квартирой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В конце ноября русскоязычные пользователи соцсетей принялись «отменять» певицу Ларису Долину. Небывалую критику в ее адрес вызвало дело с квартирой: под влиянием мошенников певица продала недвижимость, однако затем суд вернул ей жилье, оставив покупательницу без денег и купленного ею имущества. Все похожие случаи в сети стали называть «схемой Долиной», а в адрес певицы посыпались обвинения в недобросовестности и злоупотреблении влиятельным положением. Россияне шутят над Долиной, делают мемы с ней и припоминают другие случаи, когда прославленная певица, по их мнению, вела себя непорядочно. «Лента.ру» рассказывает, как Лариса Долина стала главным антигероем в интернете.

Русские объединились против Наполеона в 1812 году. Против Гитлера — в 1941 году. Против Долиной — в 2025 году.

пользовательница Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) lando_liza

«Легко уладить с помощью суда»

Возмущенные делом Долиной пользователи соцсетей прозвали певицу «Гринчем — похитителем новоселья», «Ларой — расхитительницей квартир», а также «Вдолиной». Другие предложили сделать ее имя и фамилию нарицательными и называть любой обман «инфодолингом», «долинщиной» или «ларисингом». Кроме того, артистку назвали первым российским «окупасом» — этим термином на Западе называют людей, которые самовольно занимают чужое жилье и отказываются его покидать.

Изображение: Telegram-канал Into the void because i'm annoyed

«Надо ввести новую единицу измерения — "одна Долина", это то, насколько человек обнаглел в край», «Фраза "долевое участие" заиграла новыми красками», — высмеивали певицу россияне. А другие обыграли самую популярную песню из репертуара певицы: «Долина испортила погоду во многих домах», «Походу, Долина нас обманула и важней всего все-таки не погода в доме, а деньги», «А все, что кроме — легко уладить с помощью суда».

Я все никак не прощу Газманову, что он забрал себе все ясные дни... А теперь Долина еще квартиры отбирает

пользовательница X с ником mazzaeva.anna

На фоне скандального судебного процесса в сети также шутили, что певица откроет собственное риелторское агентство или запустит для пенсионеров обучающий курс, как зарабатывать на продаже и возврате жилья. А кто-то в шутку предложил артистке возглавить в России несуществующий департамент вторичного жилья.

Ларисе Долиной нужно открывать ресторан на Патриках. Прибыль, убыток, высокие ставки аренды, инфоцыгане — никто и ничто не сможет закрыть эти заведения

блогерша ЛюбаЕСТ

Поиронизировали в сети и над основанием, по которому суд вернул квартиру певице: как отмечалось в тексте решения суда, Долина в момент продажи недвижимости не была способна понимать значение своих действий и руководить ими.

«Под влиянием мошенников потратила 100 тысяч рублей на Wildberries. Прошу суд взыскать с маркетплейса деньги, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», «Под влиянием мошенников пять лет платил за учебу. Верните деньги, я не осознавал, что делаю», «Взял кредит и проиграл все в казино, вот готовлю иск и хочу отправить банк в казино», — написали любители мемов.

Многие в шутку пригрозили судом магазинам продуктов, барам и турагентствам, в которых они совершали покупки, и стали утверждать, что были в невменяемом состоянии. «Мы купили "мерс", нас развели как дурачков! Будем разбираться через суд, но "мерс" уже не отдадим», «Под влиянием мошенников покупал Telegram Premium, прошу суд взыскать с Павла Дурова два миллиона долларов в мою пользу за моральные страдания», — смеялись в сети.

Я 20 лет работал в офисе под влиянием мошенников. Верните молодость

пользователь X с ником Безмерный Птах

Кадр: @__beautyycare__

«Когда Лариса Долина пьет в баре — платит бар. Причем похмелье наутро не у Долиной, а у бармена», «Московский суд постановил, что это налоговая теперь будет выплачивать Долиной НДС», «Давший Долиной кредит банк до сих пор ей должен», «Когда едет Лариса Долина, водитель маршрутки сам покупает у нее билет», — также шутили в соцсетях о решении суда.

Не могу понять, почему испанцы до сих пор не позвали к себе Ларису Долину, чтобы она наконец-то занялась выселением окупасов у них в стране

TikTok-блогер romqsha

При этом сама Долина практически не комментировала ситуацию с квартирой, и в итоге различные сатирические каналы стали ради шутки приписывать ей громкие заявления, которых она в действительности не делала. «Лариса Долина призвала ввести новый налог для компенсации жертвам телефонных мошенников», «Народная артистка России Лариса Долина заявила, что готова устроить несостоявшуюся покупательницу квартиры на должность своей домработницы», — гласили выдуманные новости.

Скриншот: @romanuhalov74

Долиной припомнили старые скандалы

Из-за дела с квартирой в соцсетях обратили внимание на другие неоднозначные поступки и заявления певицы. Одним из самых популярных стал отрывок из передачи «Сто вопросов взрослому», которая вышла в 2010 году: в ней Долина утверждает, что сотрудники Госавтоинспекции не останавливают ее машину, поскольку ведомство выдало ей особый документ.

Как тогда призналась артистка, ее водитель в исключительных случаях может нарушить ПДД (например, если она опаздывает в аэропорт), однако за это певицу и водителя не штрафуют.

Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России... Меня не имеют право останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах. Но абсолютное правило для моего водителя — никогда не нарушать правил, в любом случае, только по очень острой необходимости

Лариса Долинапевица
Долина в программе «Сто вопросов взрослому»

Долина в программе «Сто вопросов взрослому»

Кадр: Telegram-канал Starhit.ru

«Это до какой степени обнаглеть надо», «Какое откровенное, хамское и наглое отношение у Долиной к людям и законам», — раскритиковали певицу пользователи соцсетей. Ее также назвали неприятной и обвинили в мании величия, а отдельные комментаторы задались вопросом, можно ли попросить правоохранительные органы о проверке на основании таких высказываний артистки.

Возмущения вызвал другой отрывок из той же самой программы: в нем артистка признается, что муж из-за нее оставил семью с ребенком. «Боже, она еще и разлучница», «По всем фронтам дно», «Почему ее не запретили тогда, еще после этого интервью?» — отреагировали комментаторы

В другом ролике, который стал вирусным на фоне суда из-за квартиры, Долина неоднозначно реагирует на комплимент зрителя, который после концерта подошел к певице и похвалил ее выступление. «Да неужели? Ну и?» — ответила она.

Долина на Московской неделе моды в 2024 году

Долина на Московской неделе моды в 2024 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пользователи соцсетей вспомнили и про ролик, в котором артистка отчитала журналиста, который назвал ее подход к работе с командой строптивым: Долина на кадрах обвиняет представителя прессы в слабом знании русского языка и просит думать, прежде чем говорить.

«Вы как-то по-русски учитесь разговаривать и русский язык учите», — заявила она журналисту

Кроме того, в сети снова стало набирать просмотры видео, в котором Долина обвиняет певицу Валю Карнавал в том, что та не попадает в ноты при пении.

«Да что с этой женщиной не так?», «Она всегда такая токсичная», «Она вечно недовольна», — писали комментаторы под такими видео с Долиной. Некоторые и вовсе обвинили артистку в психической нестабильности. При этом, как отметили некоторые пользователи, раньше они не замечали за певицей неоднозначных поступков.

«Почему мы раньше не замечали, что Лариса Долина — такая злая тетка? Откуда столько гонора и злости?» — задалась вопросом блогерша naastyaа_blog. Она также выразила мнение, что у артистов необходимо отбирать звания за неадекватное и токсичное поведение

Вкупе со скандалом с квартирой ролики с резкими заявлениями Долиной побудили некоторых комментаторов желать артистке потерять славу. «Надеюсь, что она останется без выступлений и без гонораров», — заявили в соцсетях. А другие пользователи сочли, что завирусившиеся ролики продемонстрировали реальную сущность артистки.

Что известно о деле Долиной

Лариса Долина стала жертвой мошенничества с недвижимостью в августе 2024 года. Действуя по указке злоумышленников, певица продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Вырученные средства и свои сбережения она передала аферистам.

Общий ущерб, причиненный Долиной, следствие оценило в 317 миллионов рублей

Квартиру у артистки приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. Однако в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул артистке недвижимость. В сентябре Мосгорсуд подтвердил, что Долина является законной владелицей квартиры.

Материалы по теме:
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию. Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию.Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
24 сентября 2025
Мошенники похитили миллионы рублей у российских знаменитостей. Почему они не испугались мести генерала КГБ и звезд?
Мошенники похитили миллионы рублей у российских знаменитостей.Почему они не испугались мести генерала КГБ и звезд?
6 января 2025
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024

Позднее Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил певице право собственности на квартиру. При этом покупательнице не вернули деньги.

Как выяснилось из судебных документов, Долина полагала, что сделка по продаже квартиры является фиктивной, и думала, что помогает ловить преступников путем «спецоперации»

После резонанса вокруг дела певицы стало известно о ряде других случаев, когда суды в России оставляли недвижимость продавцам недвижимости, которых обманули мошенники; при этом средства покупателям не были возвращены. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что волна таких решений началась после ситуации с Долиной.

Юрист по недвижимости, кандидат юридических наук Елена Рудакова отметила, что афера с жильем певицы создала прецедент и разуверила граждан в безопасности сделок с недвижимостью.

    Все новости