Суд признал Долину неспособной осознавать свои действия при продаже квартиры

ТАСС: Суд признал Долину не осознававшей своих действий при продаже квартиры

Певица Лариса Долина в момент продажи своей московской квартиры находилась, будучи дееспособной, в состоянии, когда не была способна понимать значение своих действий и руководить ими. Об этом говорится в тексте решения суда по иску народной артистки о возврате ее жилья, с которым ознакомился ТАСС.

Такая аргументация позволила судье признать сделку недействительной, совершенной под влиянием мошенников, и вернуть недвижимость бывшему владельцу. В документе подчеркивается, что решение объясняется силой заблуждения, так как если бы Долина знала о действительном положении дел, сделка была бы невозможна.

О том, что Долина продала квартиру под влиянием мошенников, стало известно в августе прошлого года. Покупателем 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, стоимость квартиры составила 112 миллионов рублей.

После того, как певица обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Лурье в связях с мошенниками не обвиняли, о какой-либо компенсации средств, потерянных ею при сделке, не сообщалось.

Ранее риелтор Евгений Коноплев указал, что решение суда по иску Долиной потрясло московский рынок вторичной недвижимости. Покупатели окончательно лишились веры в надежность сделок, поскольку в любой момент их могут аннулировать и не вернуть деньги.

Руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко отметила, что если раньше участники сделки могли хотя бы надеяться, что ключевую роль сыграют документы и действия участников сделки, то ситуация с Долиной показала, что достаточно эмоций и субъективных ощущений продавца.