Последствия дела о квартире Долиной оценили

Риелтор Коноплев: Дело Долиной осложнило покупку вторичных квартир в Москве

Афера с квартирой певицы Ларисы Долиной всерьез осложнила ситуацию на московском рынке вторичной недвижимости. О последствиях прогремевшего дела агентству РИА Новости рассказал риелтор Евгений Коноплев.

«Я не могу припомнить другого подобного судебного решения, которое оказало бы на рынок такой драматический эффект, как кейс Ларисы Долиной», — заявил собеседник агентства. По словам Коноплева, данный прецедент лишил покупателей веры в то, что их безопасность на рынке может быть гарантирована. Так, за последние два года число сделок, аннулированных из-за мошеннического давления на продавца, выросло на 15-20 процентов. Что касается самой уязвимой категории квартировладельцев, по подсчетам Росреестра, за 2024 год недействительными признали более трех тысяч сделок с участием пенсионеров.

Кроме того, история с квартирой звезды изменила подход судей к подобным делам. Как отмечает руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко, если раньше ключевую роль играли документы и действия участников сделки, то сейчас суд ставит во главу угла эмоции и субъективные ощущения продавца. Все чаще суд встает на сторону бывшего хозяина, даже если иск был подан задолго после заключения договора и регистрации права собственности, подчеркнула эксперт.

Ранее в Госдуме заявили о проработке еще одной инициативы, нацеленной на борьбу с жилищными мошенниками. Законопроект предлагает фиксировать все сделки с недвижимостью на видео и ввести соответствующий реестр под началом Росреестра или Минюста.