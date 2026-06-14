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14:35, 14 июня 2026Силовые структуры

Россиянин сбил лося и попал под колеса собственного автомобиля

В Ленинградской области водитель сбил лося и попал под колеса собственного автомобиля
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GSDesign / Shutterstock / Fotodom  

В Ленинградской области водитель наехал на лося и попал под колеса собственного автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в ночь на 13 июня на 144-м километре федеральной трассы «Кола». 74-летний россиянин на Renault сбил лося, после чего вышел из автомобиля. Уточняется, что при этом он не выставил знак аварийной остановки.

После этого водитель Haval наехал на сбитое животное, а затем на стоявший Renault. В результате второй автомобиль начал движение и сбил своего водителя.

Водитель Renault получил тяжелые травмы, его не стало на месте. Водитель и пассажир Haval в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о ДТП с маршруткой в Московской области. Жертвами происшествия стали два человека. 19 пострадавших госпитализировали, шесть из них в тяжелом состоянии.

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