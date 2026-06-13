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22:24, 13 июня 2026Россия

Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Минздрав заявил о тяжелом состоянии шестерых пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово. Его слова приводит РИА Новости.

Кузнецов раскрыл состояние пострадавших в ДТП и сообщил, что госпитализированы 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии. «Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — добавил он.

Ранее сообщалось, что виновником аварии стал водитель грузового автомобиля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. ДТП с участием маршрутного такси и грузовика на Луцинском шоссе произошло в субботу, 13 июня.

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