Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Минздрав заявил о тяжелом состоянии шестерых пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово. Его слова приводит РИА Новости.

Кузнецов раскрыл состояние пострадавших в ДТП и сообщил, что госпитализированы 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии. «Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», — добавил он.

Ранее сообщалось, что виновником аварии стал водитель грузового автомобиля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. ДТП с участием маршрутного такси и грузовика на Луцинском шоссе произошло в субботу, 13 июня.