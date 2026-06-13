Выросло число жертв ДТП под Москвой

Два человека стали жертвами ДТП в подмосковном Одинцово, еще 21 получили травмы

Два человека стали жертвами ДТП в Одинцово, еще 21 получили травмы. Об этом сообщили в подмосковной полиции.

В ведомстве отметили, что виновником смертельной аварии стал водитель грузового автомобиля. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О ДТП с участием маршрутного такси и грузовика на Луцинском шоссе стало известно в субботу, 13 июня. Первоначально сообщалось об одной жертве и 13 пострадавших.

Еще раньше один человек не выжил, восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Московской области. Тогда все произошло на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо).