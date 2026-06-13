13 человек пострадали в ДТП под Москвой

«112»: 13 человек пострадали в ДТП в подмосковном Звенигороде, еще одного спасти не смогли

13 человек пострадали в ДТП на Луцинском шоссе в подмосковном Звенигороде, еще одного гражданина спасти не смогли. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, маршрутное такси столкнулось с грузовиком. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что один человек стал жертвой массового ДТП с маршруткой в Подмосковье, еще восемь — пострадали. Тогда все случилось на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, двигавшегося по обочине, столкнулся с легковой машиной Ford, которая ехала по трассе. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia и маршрутным автобусом.

Еще раньше в Москве автомобиль Infiniti врезался в остановку общественного транспорта.