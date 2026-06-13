Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
15:57, 13 июня 2026Авто

13 человек пострадали в ДТП под Москвой

«112»: 13 человек пострадали в ДТП в подмосковном Звенигороде, еще одного спасти не смогли
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «112»

13 человек пострадали в ДТП на Луцинском шоссе в подмосковном Звенигороде, еще одного гражданина спасти не смогли. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, маршрутное такси столкнулось с грузовиком. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что один человек стал жертвой массового ДТП с маршруткой в Подмосковье, еще восемь — пострадали. Тогда все случилось на 93-м километре автодороги А-107 (Московское малое кольцо). По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, двигавшегося по обочине, столкнулся с легковой машиной Ford, которая ехала по трассе. От удара Toyota выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia и маршрутным автобусом.

Еще раньше в Москве автомобиль Infiniti врезался в остановку общественного транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о ходе СВО

    Женатый мужчина завел трех любовниц и выманил у них 90 миллионов рублей

    ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Сумах

    Половину украинских штурмовиков захотели набрать из наемников-иностранцев

    Мелони нашла переговорщика по Украине с Россией

    ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС

    13 человек пострадали в ДТП под Москвой

    В МИД высказались о ядерном оружии России в Белоруссии

    Подростки убили 15-летнюю девочку в российском регионе

    Страна НАТО дважды поднимала в воздух истребители для сопровождения российских самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok