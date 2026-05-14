Иномарка влетела в остановку с людьми в центре Москвы

Автомобиль Infiniti влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в центре Москвы. В этот момент там находились люди. Пострадали минимум трое, пишет Shot.
ДТП произошло недалеко от станции метро. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, наехав в результате на остановку.
У одного из пострадавших диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у еще двоих — переломы ног. На месте работают сотрудники скорой помощи, они оказывают помощь людям.
Движение в связи с произошедшим перекрыто по двум полосам.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП на северо-западе МКАД, где столкнулись автобус и грузовик.