Иномарка влетела в остановку с людьми в центре Москвы

Infiniti врезалась в остановку на проспекте Мира в Москве, пострадали трое

Автомобиль Infiniti влетел в остановку общественного транспорта на проспекте Мира в центре Москвы. В этот момент там находились люди. Пострадали минимум трое, пишет Shot.

ДТП произошло недалеко от станции метро. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, наехав в результате на остановку.

У одного из пострадавших диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у еще двоих — переломы ног. На месте работают сотрудники скорой помощи, они оказывают помощь людям.

Движение в связи с произошедшим перекрыто по двум полосам.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП на северо-западе МКАД, где столкнулись автобус и грузовик.