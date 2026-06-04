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Бывший СССР
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10:39, 4 июня 2026Бывший СССР

Молдавия сообщила о начале подготовки к переговорам о вступлении страны в ЕС

Молдавия сообщила о начале подготовки Кипром переговоров о вступлении страны в ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кипрское председательство в Евросоюзе (ЕС) инициировало подготовку к переговорам о вступлении республики в сообщество. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ) написала вице-премьер Молдавии по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов.

«Под председательством Кипра в Совете ЕС были предприняты новые важные шаги для формального продвижения процесса вступления Республики Молдова в Европейский союз. Это важный сигнал о том, что расширение остается стратегическим приоритетом для ЕС и что Молдова продолжает пользоваться поддержкой на своем европейском пути», — отметила Герасимов.

По словам вице-премьера, для республики этот момент означает продолжение реформ и подготовки к официальному открытию всех переговорных групп.

При этом начало переговоров не гарантирует прием страны-кандидата и не задает временных рамок. Например, Турция начала их в 2005 году, но перспектива ее вступления в ЕС до сих пор не просматривается.

Ранее издание Politico сообщало, что открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии в ЕС может начаться 15 июня. По ее данным, Венгрия дала понять, что откажется от намерения противодействовать желанию Киева стать членом объединения.

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