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10:24, 4 июня 2026Наука и техника

Российский «Михалыч» бережно доставит воду в зону СВО

НПЦ «Сварог»: Квадрокоптер «Михалыч» бережно доставит воду в зону СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский грузовой квадрокоптер «Михалыч» бережно доставит воду в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал официальный представитель научно-производственного центра (НПЦ) «Сварог».

«Аппарат оснащен специальными воздушными подушками и позволяет аккуратно спускать груз на тросе, чтобы обеспечить его сохранность», — сообщили в организации.

Там добавили, что для размещения дополнительной нагрузки аккумуляторные батареи на дроне разнесены по бокам беспилотника.

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В том же месяце наземные робототехнические комплексы «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» показали на параде в Нижнекамске (Татарстан).

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