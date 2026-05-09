Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

На параде в Нижнекамске показали НРТК «Богомол» и «Муравей»

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» показали на параде в Нижнекамске, Республика Татарстан. Соответствующие кадры опубликовала Нижнекамская телерадиокомпания.

В парадном строю прошли гусеничные роботы в нескольких конфигурациях. В частности, на параде можно было увидеть НРТК с автоматическим гранатометом калибра 30 миллиметров и грузовые модели.

НРТК активно используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для огневой поддержки войск, минирования, постановки дымовых завес и доставки различных грузов.

В мае стало известно, что российский наземный дрон «Штурмовик» начал проходить испытания в зоне спецоперации.

В апреле «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО. Дистанционно управляемые машины оснащают тралами для уничтожения заложенных мин и специальными отвалами.