Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:33, 9 мая 2026Наука и техника

Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

На параде в Нижнекамске показали НРТК «Богомол» и «Муравей»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: НТР

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» показали на параде в Нижнекамске, Республика Татарстан. Соответствующие кадры опубликовала Нижнекамская телерадиокомпания.

В парадном строю прошли гусеничные роботы в нескольких конфигурациях. В частности, на параде можно было увидеть НРТК с автоматическим гранатометом калибра 30 миллиметров и грузовые модели.

НРТК активно используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для огневой поддержки войск, минирования, постановки дымовых завес и доставки различных грузов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В мае стало известно, что российский наземный дрон «Штурмовик» начал проходить испытания в зоне спецоперации.

В апреле «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО. Дистанционно управляемые машины оснащают тралами для уничтожения заложенных мин и специальными отвалами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле жестко высказались об указе Зеленского о параде в Москве

    Роботов «Богомол» и «Муравей» показали на параде в Татарстане

    Лукашенко сказал кое-что за Путина

    Россиянка описала отель Египта за 200 тысяч рублей в неделю фразой «интерьер потертый»

    Россиянин решил проехать из Таиланда в Россию на велосипеде

    В Польше высмеяли Зеленского из-за указа о параде в Москве

    На Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы

    В Кремле прокомментировали слова Трампа о продлении перемирия

    Фицо увидел «железный занавес» в Европе

    Телеведущий из Италии раскрыл впечатления от Дня Победы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok