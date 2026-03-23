Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

Восемь человек пострадали в ДТП на северо-западе МКАДа, где столкнулись автобус и грузовик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«СЗАО, МКАД: 72-й километр, внешняя сторона, столкновение автобуса маршрут 1124 метро "Митино" — Красногорский район, микрорайон Путилково и грузового автомобиля», — говорится в сообщении.

На данный момент пострадавших осматривают медики. Информации о причинах аварии на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что в городе Гурьевске Калининградской области автомобиль влетел в остановку, в результате чего пять человек пострадали. Травмы получили три пешехода и два водителя.